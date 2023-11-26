В Тульской области сбили четвертый дрон за день
В Тульской области сбили четвертый с начала дня беспилотник, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона.
«Утром 26 ноября силами ПВО в регионе был сбит четвертый БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Алексей Дюмин сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотника в регионе. Один из них потерял управление и врезался в жилой дом. В результате пострадал один человек, также было повреждено остекление трех квартир.
Затем в пресс-службе правительства Тульской области сообщили, что средства ПВО уничтожили третий дрон. Пострадавших и повреждений инфраструктуры, по данным властей, в этом случае не было.
Ночью 26 ноября российское Минобороны отчиталось о 20 сбитых беспилотниках в четырех российских регионах — Тульской, Калужской и Брянской областях, а также в Подмосковье. Позднее губернатор Смоленской области Василий Анохин также сообщил об атаке на регион дронов самолетного типа. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
Власти российских регионов вместе с Минобороны регулярно сообщают об атаках на их территории с начала российской спецоперации. Запрет на полеты беспилотников введен в 67 из 89 регионов России.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами