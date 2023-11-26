Правительство Тульской области: в регионе сбили четвертый дрон за день

В Тульской области сбили четвертый дрон за день

В Тульской области сбили четвертый с начала дня беспилотник, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона.

«Утром 26 ноября силами ПВО в регионе был сбит четвертый БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Алексей Дюмин сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотника в регионе. Один из них потерял управление и врезался в жилой дом. В результате пострадал один человек, также было повреждено остекление трех квартир.

Затем в пресс-службе правительства Тульской области сообщили, что средства ПВО уничтожили третий дрон. Пострадавших и повреждений инфраструктуры, по данным властей, в этом случае не было.

Ночью 26 ноября российское Минобороны отчиталось о 20 сбитых беспилотниках в четырех российских регионах — Тульской, Калужской и Брянской областях, а также в Подмосковье. Позднее губернатор Смоленской области Василий Анохин также сообщил об атаке на регион дронов самолетного типа. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

Власти российских регионов вместе с Минобороны регулярно сообщают об атаках на их территории с начала российской спецоперации. Запрет на полеты беспилотников введен в 67 из 89 регионов России.