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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за период спецоперации не раз применяли химическое оружие для отравления продуктов питания, по этой причине погибли не менее 15 человек. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых, передает «РИА Новости».

«В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек», — сказал он. Кто именно погиб, Кириллов не уточнил.

Российские военные химики обнаружили среди компонентов такого оружия соединения, которые производятся «только в одной стране», продолжил Кириллов.

Минобороны не раз обвиняло Киев в подготовке провокаций с применением химоружия. Ведомство также заявляло о разработке на Украине биологического оружия в сотрудничестве с США.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 355 УК о разработке и производстве биологического оружия массового поражения. Председатель СК Александр Бастрыкин заявлял, что финансирование Вашингтоном биологических программ на Украине с 2005 года превысило $224 млн. О наличии на Украине американских биолабораторий заявляли и в МИД Китая.

Госдепартамент и Пентагон опровергли эти данные. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он «президент адекватной страны», а оружие массового поражения на Украине не разрабатывается.