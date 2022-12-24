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Минобороны назвало новых участников биологических проектов США на Украине

Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Френсис Коллинз
Френсис Коллинз (Фото: Saul Loeb / Getty Images)

Министерство обороны России назвало новых ключевых участников военно-биологической программы на Украине. «Некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и являются ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы», — сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Полный текст выступления Кириллова на брифинге выложен в телеграм-канале ведомства.

По данным Минобороны, это:

  • бывший директор ДИТРА (Defense Threat Reduction Agency, Управление по снижению угрозы Минобороны США) Кеннет Майерс;
  • исполнительный вице-президент венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул;
  • экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден;
  • бывший директор Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинс;
  • занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Баттеля Джеффри Водсворт;
  • главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, имя которого Минобороны не называет.

Кириллов напомнил, что ранее Минобороны представляло материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена — и его фонда Rosemont Seneca «в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины».

О том, что на территории Украины была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона, Кириллов говорил еще в начале марта. Речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия. Говорили в Минобороны и о деятельности Германии в этом направлении: Берлин проводил на территории Украины изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, а также хантавирусов, утверждал Кириллов.

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Следственный комитет России завел уголовное дело по ст. 355 УК о разработке и производстве биологического оружия массового поражения. Глава СКР Александр Бастрыкин заявлял, что финансирование со стороны Соединенных Штатов биологических программ на Украине с 2005 года превысило $224 млн. О наличии на Украине американских биолабораторий заявили также в МИД Китая. Власти страны считают, что там хранятся опасные вирусы и США могут использовать лаборатории для разработки биологического оружия.

Госдепартамент и Пентагон опровергли эти данные. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он «президент адекватной страны», а оружие массового поражения на Украине не разрабатывается.

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