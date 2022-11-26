Минобороны заявило о разработке США патогенов на Украине

Оказавшиеся в распоряжении Минобороны России документы свидетельствуют о сотрудничестве Киева и Вашингтона, а также о попытках установить контроль над патогенами в украинских лабораториях. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Опубликованные документы в очередной раз подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались Украине под маркировкой «собственность правительства США», — сказал он.

По его словам, данные документы соответствуют материалам, имеющимся в распоряжении военного ведомства: регистрационной карте проекта и контрактной документации, утвержденной министерством экономики Украины.

Кириллов отметил, что система ПАКС позволяет Пентагону в режиме реального времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру и получать доступ к результатам экспериментов, «неоднозначных с этической и правовой точек зрения».

О том, что на территории Украины была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона, Кириллов заявил еще в начале марта. По его словам, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

Совфед решил организовать парламентское расследование работы биолабораторий. Следственный комитет России завел уголовное дело по ст. 355 УК о разработке и производстве биологического оружия массового поражения. Глава ведомства Александр Бастрыкин утверждал, что финансирование со стороны США биологических программ на Украине с 2005 года превысило $224 млн.

Госдепартамент и Пентагон опровергли причастность к разработке биологического оружия. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что он «президент адекватной страны» и оружия массового поражения на Украине не разрабатывают.