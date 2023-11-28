Суд продлил арест Коломойскому до 26 января

Игорь Коломойский (Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters)

Шевченковский районный суд Киева продлил арест бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) до 26 января 2024 года с возможностью выйти под залог в 3 млрд 712 тыс. грн (около $102,5 млн), передает ТСН.

Суд удовлетворил ходатайство Бюро экономической безопасности Украины и продлил содержание подозреваемого под стражей во время досудебного расследования, пишет канал.

Коломойский был взят под стражу в сентябре 2023 года, срок его ареста истекал 2 декабря. В конце ноября суд продлил досудебное расследование по его делу до 2 марта 2024 года. Обвинение объяснило это необходимостью получить больше времени для допроса подозреваемых, проведения следственных экспериментов и экспертиз, опроса свидетелей и должностных лиц Приватбанка.

Игорь Коломойский — основатель Приватбанка, который был национализирован на Украине в 2016 году. Бизнесмен был крупнейшим акционером нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафты», которые также были национализированы. Forbes оценивает капитал Коломойского в $1 млрд по состоянию на 28 ноября.

Коломойского арестовали 2 сентября по обвинению в легализации более 500 млн грн ($13,6 млн) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки. 7 сентября ему предъявили новые обвинения — в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка.

Позже в деле Коломойского появились обвинения в незаконном доступе к банковским счетам, завладении чужим имуществом с использованием служебного положения в особо крупных размерах, а также в легализации средств, полученных преступным путем.

Бизнесмен находится в СИЗО, он отказался выйти под установленный судом залог.