Крымский музей заявил о категорическом несогласии с решением по золоту скифов

Крымский музей заявил о несогласии с решением Амстердама по золоту скифов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Решение Верховного суда Нидерландов о законности передачи Украине коллекции скифского золота — сохранение неконструктивного вектора, заявили РБК в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Накануне коллекцию перевезли в Киево-Печерскую лавру.

«Мы категорически не согласны с данным решением», — подчеркнули в музее.

Золото было отправлено для выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме в 2013 году, еще до того, как полуостров вошел в состав России. Обратно оно так и не вернулось. С тех пор между Украиной, Крымом и нидерландским музеем шел спор о принадлежности коллекции.

Скифское золото представлено коллекцией из 2 тыс. экспонатов. Четыре крымских музея передали его для выставки «Крым — золотой остров в Черном море» нидерландскому Музею Алларда Пирсона в феврале 2014 года.



Среди экспонатов — золотой шлем, меч с ножнами, расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура в мавзолее Неаполя Скифского в Симферополе, статуя змееногой богини скифов, а также китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника, украшения и прочие предметы.

Окружной суд Амстердама решил передать золото Украине в 2016 году. Российская сторона пыталась оспорить это решение, но в 2021-м суд постановил, что экспонаты принадлежат Киеву.

В минувшем июне Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине.

22 ноября Минкульт Украины заявил о достижении договоренностей с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче коллекции золота Киеву. Ведомство отметило, что музей не станет взыскивать стоимость почти десятилетнего хранения экспонатов.

27 ноября украинская таможня сообщила, что грузовик с коллекцией золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в казне Национального музея Украины таможенники начнут идентификацию и оформление экспонатов.

В Кремле заявляли о желании вернуть коллекцию в Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал разобраться, почему золото не вернули музеям Крыма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что золото принадлежит Крыму и должно находиться на полуострове.