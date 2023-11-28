 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Крымский музей заявил о несогласии с решением Амстердама по золоту скифов

Крымский музей заявил о категорическом несогласии с решением по золоту скифов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Решение Верховного суда Нидерландов о законности передачи Украине коллекции скифского золота — сохранение неконструктивного вектора, заявили РБК в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Накануне коллекцию перевезли в Киево-Печерскую лавру.

«Мы категорически не согласны с данным решением», — подчеркнули в музее.

Кремль заявил о принадлежности скифского золота Крыму
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Золото было отправлено для выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме в 2013 году, еще до того, как полуостров вошел в состав России. Обратно оно так и не вернулось. С тех пор между Украиной, Крымом и нидерландским музеем шел спор о принадлежности коллекции.

Скифское золото представлено коллекцией из 2 тыс. экспонатов. Четыре крымских музея передали его для выставки «Крым — золотой остров в Черном море» нидерландскому Музею Алларда Пирсона в феврале 2014 года.

Среди экспонатов — золотой шлем, меч с ножнами, расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура в мавзолее Неаполя Скифского в Симферополе, статуя змееногой богини скифов, а также китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника, украшения и прочие предметы.

Скифское золото раздора: за что судились Украина и Россия
Фотогалерея 

Окружной суд Амстердама решил передать золото Украине в 2016 году. Российская сторона пыталась оспорить это решение, но в 2021-м суд постановил, что экспонаты принадлежат Киеву.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность

В минувшем июне Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине.

22 ноября Минкульт Украины заявил о достижении договоренностей с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче коллекции золота Киеву. Ведомство отметило, что музей не станет взыскивать стоимость почти десятилетнего хранения экспонатов.

27 ноября украинская таможня сообщила, что грузовик с коллекцией золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в казне Национального музея Украины таможенники начнут идентификацию и оформление экспонатов.

В Кремле заявляли о желании вернуть коллекцию в Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал разобраться, почему золото не вернули музеям Крыма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что золото принадлежит Крыму и должно находиться на полуострове.

Теги
Крым Скифское золото золото скифов Нидерланды Украина новости
Материалы по теме
«Скифское золото» привезли на Украину
Политика
Киев заявил о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту
Политика
Посол заявил о страхе адвокатов защищать Россию в суде о скифском золоте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 97,16 (+0,24) Инвестиции, 27 ноя, 16:55 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 88,7 (-0,11) Инвестиции, 27 ноя, 16:55
Полиция назвала ненасильственной смерть актера из России в Индии Политика, 09:41
МВД предложило запретить нелегалам водить машину и получать права Общество, 09:34
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 09:34
Ракова сообщила о закупке новых дефибрилляторов-мониторов для скорых Общество, 09:30
Game over: почему в индустрии видеоигр продолжаются массовые увольнения Pro, 09:25
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 09:23
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 09:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Отчет «Русгидро», индекс Мосбиржи, цены на золото: дайджест инвестора Инвестиции, 09:11
Вильфанд допустил рост сугробов в Москве до 30 см к началу декабря Общество, 09:10
Впервые в НХЛ четыре россиянина из одного клуба забросили шайбы в матче Спорт, 09:00
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 09:00
Крымский музей заявил о несогласии с решением Амстердама по золоту скифов Политика, 08:56
Как проверить расчет НДФЛ в налоговом уведомлении за 2022 год Pro, 08:55
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 08:49