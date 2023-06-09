Верховный суд Нидерландов оставил в силе передачу золота скифов Киеву

В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что сокровища должны быть переданы Украине. Россия пыталась оспорить передачу

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Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине, сообщается на сайте суда.

В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что сокровища должны быть переданы Киеву. Россия пыталась оспорить решение.

Коллекция примерно из 2 тыс. предметов из киевского Музея исторических драгоценностей и четырех крымских музеев в 2013 году была отправлена в Германию на выставку «Крым — золотой остров в Черном море»; в феврале 2014 года драгоценности были выставлены в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах. После присоединения Крыма к России в марте того же года права на сокровища заявила Украина.

Среди экспонатов скифского золота, представленных для выставки в том числе Керченским историко-культурным заповедником (вошедшим позднее в состав Восточно-Крымского заповедника), Центральным музеем Тавриды, Бахчисарайским историко-культурным заповедником и Национальным заповедником «Херсонес Таврический», — золотой шлем, меч и ножны к нему, расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура в мавзолее Неаполя Скифского в Симферополе, статуя змееногой богини скифов, а также китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника, украшения и прочие предметы.

В 2016 году суд Амстердама постановил отдать Украине золото скифов «до стабилизации» ситуации в Крыму. Россия подала апелляцию. Апелляционный суд в 2021 году решил, что драгоценности принадлежит Киеву, оставив за Россией право обжаловать передачу коллекции в Верховном суде. До окончания судебного процесса коллекция оставалась в Нидерландах.

В минкультуры Крыма не согласились с решением апелляционного суда, назвав его политизированным и противоречащим нормам международного права, а глава полуострова Сергей Аксенов отмечал, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма. Суд, по его словам, своим решением прикрыл «рейдерский захват» золота со стороны Украины. В Кремле тоже заявляли о желании вернуть коллекцию в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский счел решение Амстердама справедливым и долгожданным.