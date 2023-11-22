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Война санкций ,  
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Киев заявил о договоренности с музеем в Нидерландах по скифскому золоту

Минкульт Украины: музей в Нидерландах передаст Киеву скифское золото
Сюжет
Война санкций
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме передаст Украине коллекцию скифского золота, принадлежавшую четырем крымским музеям, и не будет взыскивать стоимость девятилетнего хранения экспонатов. Россия пыталась оспорить решение о передаче
Предметы из древнего Крыма на выставке в&nbsp;Музее Алларда Пирсона (Амстердам,&nbsp;Нидерланды)
Предметы из древнего Крыма на выставке в Музее Алларда Пирсона (Амстердам, Нидерланды) (Фото: Monique Kooijmans / Allard Pierson / Reuters)

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме передаст Украине экспонировавшуюся там коллекцию скифского золота. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины в телеграм-канале.

Скифское золото — коллекция из 2 тыс. экспонатов. Четыре крымских музея передали ее для выставки «Крым — золотой остров в Черном море» нидерландскому музею Алларда Пирсона в феврале 2014 года — до того, как Крым по итогам референдума присоединился к России.

«Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения — процесс знаковый и многогранный. Он сочетает как правовое, так и музейное дела, как дипломатическую, так и логистическую деятельности», — заявил глава Минкультуры Украины Ростислав Карандеев.

В министерстве подчеркнули, что музей Алларда Пирсона не будет взыскивать с Украины стоимость девятилетнего хранения экспонатов.

Посол заявил о страхе адвокатов защищать Россию в суде о скифском золоте
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине. Россия подала апелляцию, но осенью 2021 года суд постановил, что артефакты принадлежат Украине. Россия вновь пыталась оспорить решение.

Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов в 2021 году допускал, что шансы вернуть коллекцию в крымские музеи увеличатся в случае замены команды юристов, которая не обратила внимание суда, что спор о принадлежности экспонатов произошел не столько между музеям, сколько между странами.

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Российский посол в Нидерландах Александр Шульгин, в свою очередь, отмечал, что позиции крымских музеев по делу о «скифском золоте» ухудшились из-за сложностей в поиске адвокатов, которые готовы представлять их в суде. По его словам, голландские адвокаты боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Киеву.

Глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал, что если экспонаты скифского золота будут переданы властям Украины, то они потеряются или окажутся в итоге в частной коллекции президента страны Владимира Зеленского.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Украина Нидерланды музей Скифское золото

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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