Кремль заявил о принадлежности скифского золота Крыму

27 ноября коллекцию золота из музеев Крыма, которая находилась в Нидерландах, перевезли в Киево-Печерскую лавру. Пресс-секретарь президента России заявил, что экспонаты должны быть в Крыму, так как принадлежат полуострову

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Скифское золото принадлежит Крыму, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК. 27 ноября коллекцию золота из музеев Крыма, которая находилась в Нидерландах, привезли в Киево-Печерскую лавру.

«Оно [золото] принадлежит Крыму, должно быть там», — сказал Песков.

Если экспонаты отдадут Украине, в таком случае «ничего хорошего <...> не светит»: они могут оказаться в частных руках, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. По его словам, было понятно, что Крыму золото не вернут, «без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать». «Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение», — считает Аксенов. Он уверен, что все решится только «в результате достижения целей СВО, поставленных президентом». О том, что коллекция золота скифов «может рассосаться по частным коллекциям, как это было на примере египетских и индийских артефактов», в начале ноября говорил и глава крымского парламента Владимир Константинов.

Украинская таможня в понедельник сообщила, что грузовик с 2694 кг культурных ценностей въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в казне Национального музея Украины таможенники начнут их идентификацию и оформление.

Золото было отправлено на выставку «Крым. Золотой остров в Черном море» в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году, еще до того как полуостров был присоединен к России. Обратно оно так и не вернулось. С тех пор между Украиной, Крымом и Музеем Алларда Пирсона шел спор о принадлежности коллекции.

22 ноября Минкульт Украины заявил о достижении договоренностей с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче коллекции золота Киеву. Ведомство отметило, что музей не станет взыскивать с Киева стоимость почти десятилетнего хранения экспонатов.

Скифское золото — коллекция из 2 тыс. экспонатов. Четыре крымских музея передали ее для выставки «Крым — золотой остров в Черном море» нидерландскому Музею Алларда Пирсона в феврале 2014 года. Среди экспонатов — золотой шлем, меч и ножны к нему, расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура в мавзолее Неаполя Скифского в Симферополе, статуя змееногой богини скифов, а также китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника, украшения и прочие предметы. Скифское золото раздора: за что судились Украина и Россия Фотогалерея

Окружной суд Амстердама решил передать золото Украине в 2016 году. Российская сторона пыталась оспорить это решение, но суд в 2021 году постановил, что экспонаты принадлежат Киеву.

Украинский президент Владимир Зеленский счел решение суда справедливым и долгожданным.

В Кремле заявляли о желании вернуть коллекцию в Крым. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал разобраться, почему золото не вернули музеям Крыма.