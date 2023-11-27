Вильфанд сравнил шторм в Крыму с погубившей корабли Крымской войны бурей
Шторм в Крыму стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений, но схожая буря была в 1854 году — она погубила корабли европейской коалиции в Крымской войне. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «РИА Новости».
По его словам, 14 ноября 1854 года более 30 судов флотилии союзников (Англия, Турция, Франция и Сардиния) погибли у побережья Крыма во время Крымской войны. «Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений», — отметил Вильфанд.
Во время Крымской войны (1853–1856 годы) Российская империя воевала с коалицией европейских государств и Османской империи. В составе коалиции были Великобритания, Франция и Сардинское королевство.
Война закончилась подписанием Парижского мирного договора. Россия лишилась территориальных приобретений на Дунае и Кавказе, а также, следуя пунктам о нейтрализации Черного моря, лишалась права держать военный флот в его акватории.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил о большом ущербе от непогоды и добавил, что такого шторма никогда не было на полуострове.
«Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», — отметил он.
Вечером 26 ноября и в ночь на 27 ноября в Крыму прошел сильный шторм, в результате которого один человек погиб, были подтоплены дома и дороги, без света остались полмиллиона абонентов, нарушено водоснабжение.
В ряде муниципальных образований Крыма из-за стихии объявили режим ЧС «в связи с нарушением жизнедеятельности населения», сообщил глава республики Сергей Аксенов.