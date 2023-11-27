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Вильфанд сравнил шторм в Крыму с погубившей корабли Крымской войны бурей

Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю наблюдений
Шторм в Крыму стал сильнейшим за всю историю метеонаблюдений, но в 1854 году была схожая буря, уничтожившая десятки кораблей флотилии европейских стран, участвовавших в Крымской войне, рассказал Вильфанд
Последствия шторма в Крыму
Последствия шторма в Крыму (Фото: Алексей Павлишак / Reuters)

Шторм в Крыму стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений, но схожая буря была в 1854 году — она погубила корабли европейской коалиции в Крымской войне. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, 14 ноября 1854 года более 30 судов флотилии союзников (Англия, Турция, Франция и Сардиния) погибли у побережья Крыма во время Крымской войны. «Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений», — отметил Вильфанд.

Во время Крымской войны (1853–1856 годы) Российская империя воевала с коалицией европейских государств и Османской империи. В составе коалиции были Великобритания, Франция и Сардинское королевство.

Война закончилась подписанием Парижского мирного договора. Россия лишилась территориальных приобретений на Дунае и Кавказе, а также, следуя пунктам о нейтрализации Черного моря, лишалась права держать военный флот в его акватории.

Власти Крыма заявили, что такого шторма на полуострове никогда не было
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил о большом ущербе от непогоды и добавил, что такого шторма никогда не было на полуострове.

«Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», — отметил он.

Вечером 26 ноября и в ночь на 27 ноября в Крыму прошел сильный шторм, в результате которого один человек погиб, были подтоплены дома и дороги, без света остались полмиллиона абонентов, нарушено водоснабжение.

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В ряде муниципальных образований Крыма из-за стихии объявили режим ЧС «в связи с нарушением жизнедеятельности населения», сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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Виктория Громова Виктория Громова
Крым шторм корабли Роман Вильфанд
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