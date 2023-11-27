Власти Крыма заявили, что такого шторма на полуострове никогда не было

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ущерб от разрушений в Крыму большой, такого шторма никогда не было на полуострове, заявил советник главы республики Олег Крючков в эфире «России 24».

«Сейчас мы оцениваем ущерб, но ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», — сказал он.

В ряде муниципальных образований Крыма из-за стихии объявили режим ЧС, сообщил глава республики Сергей Аксенов. ЧС ввели «в связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий», уточнил он.

В ночь с 26 по 27 ноября по всей России прошли ураганы, штормы и снегопады. В Крыму после непогоды зафиксировали подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона абонентов, нарушено водоснабжение. Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край: повалило деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов.