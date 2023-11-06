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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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На Ближний Восток прибыла американская атомная подлодка

Военные США сообщили о прибытии на Ближний Восток атомной подлодки
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM) США в соцсети X.

«5 ноября 2023 года подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении.

Атомные подлодки класса «Огайо» способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

На фоне войны Израиля с боевиками палестинского движения ХАМАС США стали наращивать военные силы в регионе. В начале октября в восточную часть Средиземного моря прибыль авианосец США «Джеральд Форд» с кораблями сопровождения. Позже в регион отправили еще один авианосец — «Дуайт Эйзенхауэр».

Также американские военные направили к берегам Израиля силы быстрого реагирования морской пехоты. По данным CNN, речь шла об отправке 2 тыс. морских пехотинцев. Военным, которых планировали отправить в Израиль, могут поручить консультирование и медицинскую поддержку, но не участие в боевых действиях, писала WSJ со ссылкой на источники среди чиновников Пентагона.

Теги
Ближний Восток США атомная подлодка
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