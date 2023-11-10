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Политика ,  
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Кадырову представили нового главу управления ФСБ по Чечне

Кадыров: управление ФСБ по Чечне возглавил Дмитрий Кечкин
Дмитрий Кечкин
Дмитрий Кечкин (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Новым начальником управления ФСБ по Чечне назначен Дмитрий Кечкин, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Дмитрий Николаевич не новый человек в органах государственной безопасности. За плечами у него богатый опыт работы в различных субъектах нашей страны», — отметил Кадыров.

Он выразил уверенность, что под руководством Кечкина повысится эффективность ведомства, а взаимодействие ФСБ с местными правоохранительными органами и органами власти «выйдет на более качественный уровень».

Кадыров также поблагодарил Игоря Кочнева, который возглавлял управление ФСБ по Чечне с 25 марта 2020 года, за проделанную в республике работу и пожелал «дальнейших успехов на благо нашего великого Отечества».

Дмитрий Кечкин с октября 2022 года занимал должность начальника управления ФСБ в Ингушетии. До этого он работал в этом же ведомстве в Дагестане.

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Рамзан Кадыров Чечня ФСБ Ингушетия
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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