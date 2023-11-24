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Политика ,  
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Катар подтвердил освобождение 39 палестинских заключенных Израилем

МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских женщин и детей Израилем
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Представитель Министерства иностранных дел Катара (выступает посредником в переговорах Израиля и ХАМАС) Маджид аль-Ансари объявил об освобождении 39 палестинских заключенных израильской стороной, передает The Times of Israel.

«Мы подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах, во исполнение обязательств первого дня соглашения», — сообщил он.

Первые кадры после начала перемирия Израиля и ХАМАС
Политика

Израиль выдаст 150 палестинских заключенных в обмен на своих заложников в рамках четырехдневного перемирия. Первая группа из 13 освобожденных ХАМАС израильтян прибыла на КПП «Рафах», который находится на границе Газы и Египта, 24 ноября. Помимо них в группу вошли 12 тайцев.

Катар выступил посредником в переговорах между Израилем и группировкой ХАМАС для достижения договоренности о временном прекращении огня.

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Теги
Катар палестино-израильский конфликт заключенный Израиль ХАМАС

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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