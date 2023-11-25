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Политика ,  
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NBC сообщил о «сделке Байдена, а не Нетаньяху» по перемирию и заложникам

NBC: Байден убедил Нетаньяху согласиться на прекращение огня в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на перемирие с ХАМАС под давлением президента США Джо Байдена, сообщает NBC News со ссылкой на неназванный источник из израильского правительства.

«Эта сделка была сделкой Байдена, а не Нетаньяху», — сказал изданию чиновник. Он подчеркнул, что без вмешательства американского президента стороны бы не достигли договоренности, так как премьер Израиля «сопротивлялся».

Израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС 22 ноября. Позднее ХАМАС подтвердил достижение соглашения о четырехдневном перемирии. В палестинской группировке отмечали, что договоренности были достигнуты «благодаря решительным и высоко оцененным усилиям Катара и Египта после трудных и сложных переговоров».

Нетаньяху называл прекращение огня в секторе Газа в обмен на возвращение заложников «тяжелым, но верным» решением. «Мы не успокоимся, пока все не вернутся. У войны есть этапы, и возвращение заложников будет поэтапным», — сказал он на заседании правительства 22 ноября.

Байден заявил о «реальных шансах» продления перемирия в секторе Газа
Политика

Временное перемирие между Израилем и ХАМАС началось 24 ноября и рассчитано на четыре дня. За это время палестинская группировка должна освободить 50 заложников группами по 12–13 человек, израильская сторона обязуется передать 150 заключенных. Договоренности предусматривают освобождение женщин и несовершеннолетних.

Израильская сторона также обещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа дополнительно будут отпущены до 50 заложников. За каждых десять дополнительно освобожденных заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа. Президент США Джо Байден отмечал, что существуют «реальные шансы» на продление перемирия между ХАМАС и Израилем на несколько дней.

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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при этом отмечали, что военные готовятся к продолжению войны против ХАМАС после окончания перемирия.

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Теги
Персоны
Джо Байден Биньямин Нетаньяху Израиль прекращение огня сектор Газа заложники
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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