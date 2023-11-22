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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС подтвердил соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии

Al-Mayadeen: ХАМАС подтвердил соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС в заявлении подтвердил достижение соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии, сообщает Al-Mayadeen.

В палестинской группировке заявили, что соглашение было достигнуто «благодаря решительным и высоко оцененным усилиям Катара и Египта после трудных и сложных переговоров».

Соглашение включает четырехдневное прекращение огня с обеих сторон и въезд «сотни грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все без исключения районы сектора Газа».

В ХАМАС сообщили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем.

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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

22 ноября правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС.
«Не менее 50 похищенных — женщин и детей — будут освобождены в течение четырех дней, в течение которых в боевых действиях будет затишье», — сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Haaretz со ссылкой на источник уточнила, что первоначально обмен предполагает возвращение в Израиль 30 детей, восьми матерей и еще 12 женщин.

Почти все члены кабинета, состоящего из 38 человек, одобрили соглашение. Отказались поддержать его только представители крайне правой партии «Оцма Иегудит». По сведениям Hareetz, поддерживают сделку и израильские силовые службы — ЦАХАЛ, контрразведка «Шин Бет» и разведка «Моссад».

Это крупнейший дипломатический прорыв и первая крупная пауза в боевых действиях с начала войны, отмечает Axios.

Теги
ХАМАС Израиль Палестина сектор Газа перемирие
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