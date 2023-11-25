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Политика ,  
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Байден заявил о «реальных шансах» продления перемирия в секторе Газа

Байден: перемирие в секторе Газа может быть продлено на несколько дней

Временное прекращение огня в секторе Газа может быть продлено на несколько дней, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции, его слова передает Sky News.

Существуют «реальные шансы» на продление перемирия между ХАМАС и Израилем, отметил американский президент.

Байден также выразил надежду, что на второй день перемирия стороны отпустят больше заложников. По словам президента, в ближайшие часы станет известно, сколько человек планируется освободить.

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Временное прекращение огня в секторе Газа вступило в силу с 7:00 (8:00 мск) 24 ноября, оно продлится четыре дня. За это время ХАМАС должен освободить 50 заложников группами по 12–13 человек, Израиль обязуется передать группировке 150 палестинских заключенных. Договоренности предусматривают освобождение женщин и несовершеннолетних. Во время четырехдневного перемирия в Газу также планируется ежедневно направлять более 200 грузовиков с гуманитарной помощью, а также несколько машин с бензином.

Кроме того, израильская сторона обещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа дополнительно будут отпущены до 50 заложников. За каждых десять дополнительно освобожденных заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа.

Вечером 24 ноября первая группа из 13 освобожденных ХАМАС заложников прибыла на КПП «Рафах», который находится на границе Газы и Египта. В группу также вошли 12 тайцев. Израиль в тот же день освободил 39 палестинских женщин и детей.

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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечали, что военные готовятся к продолжению боевых действий против ХАМАС после окончания перемирия.

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Теги
Персоны
Джо Байден перемирие сектор Газа Израиль ХАМАС
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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