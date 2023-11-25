Израиль получил список второй группы заложников с восемью детьми
Израиль получил список заложников, которых ХАМАС собирается освободить на второй день прекращения огня в секторе Газа, в него вошли восемь детей, сообщает израильский портал Ynet.
«Список из 13 похищенных, которые должны быть освобождены из плена ХАМАС завтра в Газе, включает восемь детей», — говорится в сообщении.
Ynet также написал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) передала информацию семьям заключенных, освобождение которых ожидается.
Временное прекращение огня в секторе Газа началось 24 ноября и рассчитано на четыре дня. За это время ХАМАС должен освободить 50 заложников группами по 12–13 человек, Израиль обязуется передать группировке 150 палестинских заключенных. Договоренности предусматривают освобождение женщин и несовершеннолетних.
Израильская сторона также обещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа дополнительно будут отпущены до 50 заложников. За каждых десять дополнительно освобожденных заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа. Президент США Джо Байден отмечал, что существуют «реальные шансы» на продление перемирия между ХАМАС и Израилем на несколько дней.
Во время четырехдневного перемирия в Газу также планируется направлять более 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре машины с бензином ежедневно.
Вечером 24 ноября первая группа из 13 освобожденных ХАМАС заложников прибыла на КПП «Рафах», который находится на границе Газы и Египта. В группу также вошли 12 тайцев. Израиль в тот же день освободил 39 палестинских женщин и детей.
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