Египет пообещал Газе 200 машин с гумпомощью ежедневно на время перемирия
На время четырехдневного перемирия, о котором удалось договориться Израилю и палестинской группировке ХАМАС, в сектор Газа будут ежедневно въезжать более 200 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщил глава государственной информационной службы Египта Диаа Рашван, передает The Jerusalem Post.
Кроме того, в Газу каждый день будут приезжать четыре грузовика с бензином и доставляться 130 тыс. литров дизельного топлива.
Перемирие в секторе Газа начнется в 7 утра по местному времени (08:00 мск) 24 ноября. За два дня до этого Израиль договорился с ХАМАС об освобождении заложников. Соглашение состоит из двух этапов. Первый предусматривает прекращение огня на четыре дня, за это время движение освободит 50 заложников группами по 12–13 человек, а Израиль выпустит 150 палестинских заключенных. С обеих сторон освобождаются женщины и несовершеннолетние.
На втором этапе израильская сторона пообещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа выйдут еще до 50 заложников. За десять каждых дополнительно освобожденных режим прекращения огня будет продлен на 24 часа. Сделка будет считаться действующей с момента передачи первой группы заложников, но максимально режим будет действовать десять дней.
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