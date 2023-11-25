Генерал Хагари: ЦАХАЛ готовится к продолжению войны с ХАМАС после перемирия

ЦАХАЛ заявила о подготовке к продолжению войны после перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к продолжению боевых действий против ХАМАС после окончания временного перемирия, заявил официальный представитель армии Даниэль Хагари на пресс-брифинге.

«В дни паузы Армия обороны Израиля продолжит подготовку к следующему этапу войны», — сказал он. Военные ЦАХАЛ готовы на всех фронтах, отметил представитель армии.

Хагари также призвал «сохранять бдительность и не расслабляться» во время прекращения огня.

Ранее представитель ЦАХАЛ уже заявлял, что израильская армия продолжит борьбу с боевиками ХАМАС после перемирия.

Временное прекращение огня в секторе Газа началось 24 ноября и рассчитано на четыре дня. За это время ХАМАС должен освободить заложников группами по 12–13 человек, а Израиль передать группировке 150 палестинских заключенных. Договоренности предусматривают освобождение женщин и несовершеннолетних. Во время четырехдневного перемирия в Газу также планируется ежедневно направлять более 200 грузовиков с гуманитарной помощью, а также несколько машин с бензином.

Вечером 24 ноября первая группа из 13 освобожденных ХАМАС заложников прибыла на КПП «Рафах», который находится на границе Газы и Египта. В группу также вошли 12 тайцев. Израиль в тот же день освободил 39 палестинских женщин и детей.