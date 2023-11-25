Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией
Президент Украины Владимир Зеленский сменил четырех заместителей командующего Нацгвардией Александра Пивненко. Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса президента.
Зеленский уволил Александра Набока, Олега Сахона и Николая Миколенко, а также первого заместителя Пивненко Владимира Кондратюка. На их места были назначены Александр Белоус и Алексей Осипенко. Должность первого заместителя главы Нацгвардии занял Вадим Гладков.
В июле Зеленский уволил Юрия Лебедя с поста командующего украинской Нацгвардией и назначил на его место Александра Пивненко.
После начала российской военной операции на Украине Владимир Зеленский сменил несколько высших должностных лиц страны и провел перестановки в силовых ведомствах, в частности, были уволены заместители главы Нацгвардии Ярослав Сподар и Руслан Дзюба.
Позднее украинский президент уволил несколько высокопоставленных сотрудников Службы безопасности страны, в том числе заместителя главы СБУ Александра Якушева.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами