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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
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Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией

Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил четырех заместителей командующего Нацгвардией Александра Пивненко. Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса президента.

Зеленский уволил Александра Набока, Олега Сахона и Николая Миколенко, а также первого заместителя Пивненко Владимира Кондратюка. На их места были назначены Александр Белоус и Алексей Осипенко. Должность первого заместителя главы Нацгвардии занял Вадим Гладков.

В июле Зеленский уволил Юрия Лебедя с поста командующего украинской Нацгвардией и назначил на его место Александра Пивненко.

Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины
Политика
Владимир Зеленский

После начала российской военной операции на Украине Владимир Зеленский сменил несколько высших должностных лиц страны и провел перестановки в силовых ведомствах, в частности, были уволены заместители главы Нацгвардии Ярослав Сподар и Руслан Дзюба.

Позднее украинский президент уволил несколько высокопоставленных сотрудников Службы безопасности страны, в том числе заместителя главы СБУ Александра Якушева.

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Владимир Зеленский Нацгвардия Украины Украина назначения
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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