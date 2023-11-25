Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией

Президент Украины Владимир Зеленский сменил четырех заместителей командующего Нацгвардией Александра Пивненко. Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса президента.

Зеленский уволил Александра Набока, Олега Сахона и Николая Миколенко, а также первого заместителя Пивненко Владимира Кондратюка. На их места были назначены Александр Белоус и Алексей Осипенко. Должность первого заместителя главы Нацгвардии занял Вадим Гладков.

В июле Зеленский уволил Юрия Лебедя с поста командующего украинской Нацгвардией и назначил на его место Александра Пивненко.

После начала российской военной операции на Украине Владимир Зеленский сменил несколько высших должностных лиц страны и провел перестановки в силовых ведомствах, в частности, были уволены заместители главы Нацгвардии Ярослав Сподар и Руслан Дзюба.

Позднее украинский президент уволил несколько высокопоставленных сотрудников Службы безопасности страны, в том числе заместителя главы СБУ Александра Якушева.