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Политика ,  
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Израиль открыл горячую линию на русском языке для жалоб на антисемитизм

Ynet: Израиль открыл горячую линию на русском языке для жалоб на антисемитизм
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бюро «Натив» при канцелярии премьер-министра Израиля, ответственное за связь с еврейскими общинами в республиках бывшего Советского Союза, открыло русскоязычную горячую линию для обращений о проявлениях антисемитизма. Об этом пишет портал Ynet.

На линии можно пожаловаться на угрозы, призывы к проявлению антисемитизма и подстрекательский контент. Обращение в текстовом виде можно отправить по номеру телефона +972-504-00-55-45 через мессенджеры Telegram и Whatsapp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена).

Источники в израильских госструктурах отметили в беседе с изданием, что в республиках бывшего СССР в целом не наблюдается усиления антисемитских настроений и речь идет в первую очередь о социальных сетях.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Израильское правительство опасается, что распространение антисемитских призывов через соцсети может привести к повторению событий, подобных произошедшим в конце октября в Дагестане, утверждает Ynet. Власти Израиля, по его данным, решили создать горячую линию с учетом этих опасений.

В ночь с 29 на 30 октября в международном аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа ворвалась в здание аэропорта Уйташ, а затем вышла на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт был временно закрыт.

По данным МВД России, силовики задержали 201 человека за участие в беспорядках. По оценкам источников РБК, участвовали 1,2 тыс. человек.

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Призывы выходить на митинги публиковались в телеграм-канале «Утро Дагестана», его администратора объявили в розыск. Президент России Владимир Путин отказался считать события в Дагестане тенденцией для республики.

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Теги
горячая линия Израиль антисемитизм

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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