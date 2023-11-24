Разведка Израиля сочла предупреждения об атаке ХАМАС плодом воображения

Отряды наблюдения представили подробный отчет о подготовке ХАМАС к атаке, но командование не поверило солдатам. В результате нападение произошло в почти полном соответствии с предупреждениями служащих

Фото: Amir Cohen / Reuters

За несколько недель до нападения боевиков группировки ХАМАС, произошедшего 7 октября, израильские отряды наблюдения передали разведке подробный отчет самому высокопоставленному офицеру разведки южного командования, тот назвал результаты анализа выдумкой. Об этом пишут Financial Times и Kan со ссылкой на источники.

В отчете были представлены подробные и конкретные предупреждения о планах боевиков атаковать погранпосты в нескольких местах, проникнуть на израильскую территорию и захватить кибуцы. Служащие также указывали на тренировки боевиков процесса захвата людей в заложники, что наводило на мысль о неизбежности нападения. Подозрения усилило появления на тренировочной базе высокопоставленного военного командира ХАМАС, наблюдавшего за учениями.

«Это воображаемый сценарий», — ответил высокопоставленный офицер разведки, по словам собеседников изданий. Источник Kan уточнил, что офицер похвалил подчиненных, но предложил разграничивать реальные приготовления к боям и «хвастовство» боевиков. Один из собеседников отметил, что никаких мер в результате принято не было.

В израильской разведке сравнивают провал ведомства с ситуацией 6 октября 1973 года, когда коалиция арабских государств (прежде всего Египет и Сирия) внезапно напали на Израиль во время иудейского праздника Йом-Кипур (Судный день).

Два источника издания уточнили, что предупреждения были не восприняты всерьез не только из-за того, что их составили солдаты низкого ранга, но и потому, что содержание докладов противоречило позиции правительства Израиля, которое было уверен в том, что принятые меры против ХАМАС эффективны, а помощь и финансирование смогли умиротворить группировку.

Ход нападения боевиков 7 октября в основном совпал с предупреждениями, содержавшимися в докладе, включая упоминание двух конкретных кибуцев, а также тактику ХАМАС по отвлечению армии от вторжения с помощью запуска ракет, отмечает FT.

В отрядах наблюдения служат только девушки, командуют ими также военнослужащие женского пола, преимущественно молодые. В беседе с Haaretz солдаты назвали сексизм причиной того, что к их донесениям отнеслись пренебрежительно. «Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому», — отметил один из собеседников издания. Служащая по имени Яра добавила, что отряды наблюдения были оставлены без защиты, многие девушки погибли.

Боевикам удалось убедить израильское правительство в своем неделании войны и сосредоточении на экономических вопросах, признавали источники Reuters в спецслужбах страны. ХАМАС вместе с использованием прослушиваемых каналов связи использовала для обсуждения важных тем те, о которых в ЦАХАЛ не знали, что позволило скрыть истинные намерения. «Они создавали альтернативную реальность», — сказал бывший заместитель главы израильского Совета национальной безопасности Эран Эцион.

Помогло группировке и техническое отставание от израильской армии. «Средствами технической разведки Израиля было зафиксировано передвижение всего одного минивэна в области стены, а остальное никто не увидел. Это можно объяснить только одним — ХАМАС применил «старые дедовские методы». Никаких электронных систем не включалось. ХАМАС действовал без связи с руководством и совершал заранее запрограммированные действия», — рассказал РБК старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.