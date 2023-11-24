Власти Эстонии оценили готовность к полному закрытию границ с Россией

Эстония готова к усилению «миграционного давления» со стороны России, из-за чего придется закрыть границу, заявил президент республики Алар Карис после посещения погранперехода в Нарве. Об этом сообщает канцелярия главы государства.

«Сегодня я был на нашей границе, говорил с нашими людьми о том, насколько они готовы к усилению давления. И оказалось, что они готовы», — приводит канцелярия слова президента (перевод по «РИА Новости»).

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, комментируя возможное закрытие границы с Россией, назвал такие планы преждевременными. По его мнению, эти действия покажут Москве «слабость» Таллина, передает газета Äripäev.

17 ноября издание Posttimes со ссылкой на департамент полиции и погранохраны Эстонии писало, что погранслужба республики подготовила пирамидальные заграждения для установки на границе с Россией. Их установят, если власти Эстонии решат вслед за Финляндией ограничить въезд из России для сдерживания нелегальной миграции.

Ранее Финляндия объявила о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи» в Мурманской области. Четыре из них не работают с 18 ноября, еще три закроют 25 ноября. Финские власти объяснили, что решение было принято из-за резко возросшего числа граждан стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Финляндию со стороны России без необходимых документов.

Норвегия тоже допускает закрытие единственного КПП на границе с Россией - «Стурскуг» (с российской стороны — МАПП «Борисоглебск», находится на территории Печенгского района Мурманской области).