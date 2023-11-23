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Политика ,  
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Лукашенко и Путин провели встречу «с глазу на глаз»

Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске после саммита ОДКБ
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко после саммита ОДКБ провели переговоры с глазу на глаз во Дворце Независимости — резиденции белорусского президента в Минске, передает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к главе Белоруссии.

После этого политики вышли из резиденции и сели в автомобиль Aurus. Телеграм-канал показал видео, на котором Путин и Лукашенко вместе садятся в машину. Автомобиль отъехал, и по дороге два президента продолжили общение.

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Александр Лукашенко

В Минске 23 ноября проходил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На нем кроме Путина и Лукашенко присутствовали главы других государств — членов организации: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Представителей Армении, которая также входит в организацию, на мероприятии не было: премьер страны Никол Пашинян отказался от участия в саммите. Ранее он отметил, что организация не отреагировала на просьбы прислать мониторинговую комиссию во время обострения армяно-азербайджанского конфликта, и подчеркнул, что это ОДКБ «уходит из Армении».

От визита в Белоруссию для участия в саммите организации отказались еще несколько армянских чиновников — спикер парламента Ален Симонян и глава МИДа Арарат Мирзоян.

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Теги
Владимир Путин Александр Лукашенко переговоры Минск Белоруссия

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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