Саммит ОДКБ в Минске с участием Путина. Прямая трансляция
В Минске проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Премьера последней на мероприятии не будет.
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