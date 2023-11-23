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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
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Саммит ОДКБ в Минске с участием Путина. Прямая трансляция

Появилось видео с саммита ОДКБ в Минске с участием президента Путина

В Минске проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Премьера последней на мероприятии не будет.

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Теги
ОДКБ Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко видео

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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