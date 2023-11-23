Саммит ОДКБ в Минске с участием Путина. Прямая трансляция

Появилось видео с саммита ОДКБ в Минске с участием президента Путина

В Минске проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Премьера последней на мероприятии не будет.