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Политика ,  
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Призывавшего к убийству Си Цзиньпина клерка осудили на четыре месяца

В Гонконге служащего осудили на четыре месяца за призывы к убийству Си Цзиньпина

Суд в Гонконге приговорил к четырем месяцам тюремного заключения 46-летнего сотрудника морского предприятия за призывы к убийству председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и призывы к свержению Коммунистической партии, передает South China Morning Post.

Осужденного арестовали 19 сентября. Он признал вину в подстрекательстве к мятежу, уточняет газета.

По версии следствия, мужчина по имени Чоу Ман-вай разместил 49 оскорбительных комментариев на форуме LIHKG в период с марта по сентябрь. Его обвиняли в распространении призывов к убийству Си Цзиньпина и членов его семьи, поддержке подобных планов, а также международных санкций против чиновников.

Обвинение также настаивало, что посты Чоу Ман-вая разжигали ненависть по отношению к Пекину и правительству Гонконга и побудили местных жителей нарушить закон. Также из материалов дела следовало, что мужчина обвинял китайских чиновников в коррупции и осуществлении «резни» на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Суд приговорил жителя Узбекистана к тюрьме за оскорбление президента
Политика
Фото:Thomas Frey / dpa / Global Look Press

Суд согласился с доводами прокурора. Мировой судья Виктор Со Вай-так заявил, что комментарии Чоу Ман-вая представляют собой вызов суверенитету Китая. Судья согласился, что обвиняемый призывал к насилию и подстрекал сограждан к совершению преступлений.

Чоу Ман-вай будет отбывать наказание с отсрочкой в два месяца, пишет South China Morning Post. По данным издания, судья сделал ему послабление, так как мужчина досрочно признал вину.

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Подстрекательство к мятежу в Гонконге наказывается лишением свободы на срок до двух лет, если приговор человеку по этой статье был вынесен в первый раз, уточняет газета.

Закон о национальной безопасности, по которому осудили мужчину, вступил в силу в Гонконге в июне 2020 года. Он направлен на недопущение подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района. Закон предусматривает пожизненное заключение за сепаратизм, совершение теракта и сговор с иностранными силами, угрожающий национальной безопасности Китая.

Документ раскритиковали на Западе, в том числе в США. Вашингтон посчитал, что за его счет Пекин намерен захватить Гонконг, и ввел санкции против китайских банков и компаний.

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Теги
Си Цзиньпин Китай Гонконг оскорбление коммунистическая партия

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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