Политика , 30 июн, 05:53
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СМИ узнали о принятии парламентом КНР закона о нацбезопасности в Гонконге
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСМП), который осуществляет законодательную власть, принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.
Та же информация появилась и у телерадиовещательной компании RTHK.
По данным SCMP, закон был одобрен единогласно 162 членами комитета в течение 15 минут после начала заседания. Предполагается, что он вступит в силу 1 июля.
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