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«Роскосмос» и NASA признали нужным продлить перекрестные полеты к МКС

Крикалев: «Роскосмос» и NASA признали нужным продлить перекрестные полеты к МКС
Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images
Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images

«Роскосмос» и NASA согласились в том, что практику перекрестных полетов на МКС российских космонавтов и американских астронавтов необходимо продолжить. Об этом «Интерфаксу» сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Мы сейчас посмотрим на результаты, но, по сути, результаты, в общем-то, положительные, то есть, скорее всего, эта история будет продолжаться. Идет переговорный процесс, обе стороны признали, что целесообразно продолжать», — сказал Крикалев.

Так он ответил на вопрос о возможности продолжения программы перекрестных полетов на МКС после 2024 года.

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме. В июле 2022 года стороны заключили новое соглашение.

В марте 2023 года «Роскосмос» сообщил о расширении соглашения о перекрестных полетах на МКС на одну миссию. В ее рамках на кораблях Crew Dragon к станции полетят два российских космонавта.

Старт миссии запланирован на 2023—2024 годы.В космос на кораблях производства американской компании SpaceX полетят российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин.

Полет первого россиянина в составе миссии Crew-7 состоится во второй половине 2023 года. Гребенкин отправится к МКС в составе миссии Crew-8. Полет его корабля запланирован на первую половину 2024 года.

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