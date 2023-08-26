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NASA отправило к МКС корабль Crew Dragon с россиянином на борту

NASA отправило к МКС корабль Crew Dragon с россиянином Константином Борисовым
Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters

Экипаж Crew-7 с российским космонавтом Константином Борисовым находится на пути к МКС, стыковка корабля Crew Dragon с американским сегментом станции запланирована на 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Ракету-носитель Falcon-9 запустили сегодня в 10:27 мск с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Через примерно 20 минут Crew Dragon вышел на орбиту. Стыковка корабля с МКС намечена на 15:39 мск 27 августа.

В рамках миссии Crew-7 к МКС отправились астронавтка NASA Жасмин Могбели, японский астронавт Сатоши Фурукава, первый астронавт Дании Андреаc Могенсен и российский космонавт Константин Борисов. Он стал 23-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе третьим — на Crew Dragon.

Борисов отправился в космос в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США. Согласно договору, к МКС также полетит космонавт Александр Гребенкин. Он войдет в состав миссии Crew-8. Полет запланирован на первую половину 2024 года.

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме. В июле 2022 года стороны заключили новое соглашение.

Константину Борисову 39 лет. В отряд космонавтов «Роскосмоса» он был зачислен в августе 2018 года. В 2021 году стал космонавтом-испытателем. Полет в космос на Crew Dragon стал для него первым.

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Александру Гребенкину 41 год. Он пока не летал в космос. В отряд космонавтов «Роскосмоса» он был зачислен в один день с Борисовым. Гребенкин также имеет звание космонавта-испытателя.

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