 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Бизнес ,  
0 

Путин разрешил российским компаниям выкупить «Русский уголь»

Путин разрешил российским компаниям выкупить доли «Русского угля»
Фото: ruscoal.ru
Фото: ruscoal.ru

Президент Владимир Путин разрешил ООО «Единая угольная компания РУ» и ООО «Омега» купить 1,03 млрд и 103 137 обыкновенных акций компании «Русский уголь» соответственно. Подписанное главой государства распоряжение опубликовали на портале правовых актов.

Более миллиарда акций «Русского угля» принадлежат британской компании Claverley Holdings Ltd., еще более ста тысяч — кипрской Kilton Overseas Ltd.

Согласно списку аффилированных лиц «Русского угля» на 31 декабря 2022 года, Claverley Holdings Ltd обладала более 99% акций компании, а Kilton Overseas — 0,01%. До 11 августа 2022 года бенефициарным владельцем «Русского угля» был российский бизнесмен Саид-Салам Гуцериев, брат миллиардера Михаила Гуцериева, а после 12 августа владельцем стал Искендер Халилов.

Путин разрешил «Русскому углю», в свою очередь, передать 100% акций нескольких предприятий — АО «Амурский уголь» и АО «Красноярсккрайуголь», а также 100% долей в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и ООО «Омега» под залог ВТБ.

В августе 2022 года Путин запретил инвесторам из недружественных стран продавать акции российских стратегических предприятий из-за введения санкций против России. Сделка по покупке «Русского угля» российскими бизнесменами проводится в рамках деофшоризации в соответствии с этим указом Путина.

Путин разрешил сделки с долями USM
Бизнес
Владимир Путин

«Русский уголь» добывает около 14 млрд т угля в Хакасии, Амурской области и Красноярском крае. На предприятиях организации работают более 3,3 тыс. сотрудников.

Читайте на РБК Pro
«Из-за хобби мы отказали кандидату»: какие соцсети отпугнут работодателей
Почему продажи «газировки для похудения» удваиваются каждый квартал
FAST: как тренироваться с помощью естественных движений
Брошь вместо смартфона. Как это работает — Fast Company

Организация входила в группу угольных компаний «Сафмар», владельцем которой являлся бизнесмен и миллиардер Михаил Гуцериев. В 2020 году он вышел из совета директоров «Сафмара», а в мае 2023 года семья бизнесмена вышла из состава акционеров «Русского угля» и АО «Кузбасская топливная компания», которая также входила в «Сафмар».

Гуцериев попал в санкционный список Евросоюза летом 2021 года в связи с подавлением протестов в Белоруссии. Тогда ЕС объяснил введение против него ограничений тем, что он давно дружит с президентом Александром Лукашенко и благодаря этому имеет влияние в политической элите страны.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин ВТБ уголь Михаил Гуцериев деофшоризация
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Путин разрешил сделки с долями USM
Бизнес
Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза»
Финансы
Акционеры «Тинькофф» изменили устав в преддверии переезда группы с Кипра
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 16:00
Видимая и невидимая: как технологии трансформировали ретейл-индустрию Тренды, 19:02
Авто в перегруженном городе: зачем Петербургу платные парковки Отрасли, 18:58
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:57
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 18:56
Евросоюз перебросит к границе Финляндии с Россией силы Frontex Политика, 18:50
Призывавшего к убийству Си Цзиньпина клерка осудили на четыре месяца Политика, 18:50
Как ИТ-компания вышла на биржу и разделила бизнес РБК и Softline, 18:45
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Путин разрешил российским компаниям выкупить «Русский уголь» Бизнес, 18:44
От зефира до софта: как российский бизнес переоткрывает экспорт Национальные проекты, 18:42
Al Arabiya узнал о заложниках в Газе, которых удерживает не ХАМАС Политика, 18:41
Махачев заявил, что россиянам не хватает изюминки для продвижения в UFC Спорт, 18:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:35
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 18:33
Готовое жилье оказалось дешевле строящегося в 70% московских ЖК Недвижимость, 18:30