Путин разрешил российским компаниям выкупить «Русский уголь»

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Президент Владимир Путин разрешил ООО «Единая угольная компания РУ» и ООО «Омега» купить 1,03 млрд и 103 137 обыкновенных акций компании «Русский уголь» соответственно. Подписанное главой государства распоряжение опубликовали на портале правовых актов.

Более миллиарда акций «Русского угля» принадлежат британской компании Claverley Holdings Ltd., еще более ста тысяч — кипрской Kilton Overseas Ltd.

Согласно списку аффилированных лиц «Русского угля» на 31 декабря 2022 года, Claverley Holdings Ltd обладала более 99% акций компании, а Kilton Overseas — 0,01%. До 11 августа 2022 года бенефициарным владельцем «Русского угля» был российский бизнесмен Саид-Салам Гуцериев, брат миллиардера Михаила Гуцериева, а после 12 августа владельцем стал Искендер Халилов.

Путин разрешил «Русскому углю», в свою очередь, передать 100% акций нескольких предприятий — АО «Амурский уголь» и АО «Красноярсккрайуголь», а также 100% долей в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и ООО «Омега» под залог ВТБ.

В августе 2022 года Путин запретил инвесторам из недружественных стран продавать акции российских стратегических предприятий из-за введения санкций против России. Сделка по покупке «Русского угля» российскими бизнесменами проводится в рамках деофшоризации в соответствии с этим указом Путина.

«Русский уголь» добывает около 14 млрд т угля в Хакасии, Амурской области и Красноярском крае. На предприятиях организации работают более 3,3 тыс. сотрудников.

Организация входила в группу угольных компаний «Сафмар», владельцем которой являлся бизнесмен и миллиардер Михаил Гуцериев. В 2020 году он вышел из совета директоров «Сафмара», а в мае 2023 года семья бизнесмена вышла из состава акционеров «Русского угля» и АО «Кузбасская топливная компания», которая также входила в «Сафмар».

Гуцериев попал в санкционный список Евросоюза летом 2021 года в связи с подавлением протестов в Белоруссии. Тогда ЕС объяснил введение против него ограничений тем, что он давно дружит с президентом Александром Лукашенко и благодаря этому имеет влияние в политической элите страны.