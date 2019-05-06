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Бизнес ,  
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Гуцериевы стали владельцами почти 20% Кузбасской топливной компании
Саид и Михаил Гуцериевы стали владельцами почти 20% акций одного из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Подконтрольные Михаилу и Саиду Гуцериевым кипрские офшоры приобрели пакет акций Кузбасской топливной компании (КТК) — одного из крупнейших в России производителей и экспортеров энергетического угля, следует из сообщения КТК. По итогам сделки отец и сын Гуцериевы увеличили свою долю в капитале КТК с 2,12% до 18,9%, то есть на 16,78 п.п.

По данным СПАРК, ранее 16,78% акций КТК принадлежало председателю совета директоров компании Вадиму Данилову, а контрольным пакетом (50,08%) владела кипрская Haver Holding Limited (с марта 2014 года, согласно данным из кипрского реестра, принадлежит президенту КТК Игорю Прокудину). Именно Данилов и продал весь свой пакет Гуцериевым, сказал РБК источник, близкий к подконтрольной Михаилу Гуцериеву группе «Сафмар». Это подтверждает и сообщение КТК, согласно которому Данилов снизил свою долю акций до 0%.

«Это портфельная инвестиция. На данном этапе не планируем приобретать контрольный пакет КТК», — сообщил РБК собеседник, близкий к «Сафмар».

«У группы «Сафмар» уже есть компания «Русский уголь», которая следит за предложениями на рынке. КТК — неплохая компания. Весь угольный рынок в ожидании: сейчас предложение превышает спрос», — добавил собеседник РБК.

Официальный представитель группы «Сафмар» отказался от комментариев.

Долю в КТК приобрела и другая группа инвесторов. Согласно сообщению компании, с 23 апреля Haver Holding полностью вышла из ее капитала. Из сообщений КТК следует, что крупные пакеты акций приобрели основатель компании «Ресурс Трейдинг» Искендер Халилов, который ранее был вице-президентом руководимой Гуцериевым «Славнефти» (23,3536%) и Виктор Пичугов, возглавлявший компанию «Аганнефтегазгеология», которую в 2005 году купила «Русснефть» Гуцериева (24,6007%). Доли в КТК бизнесмены приобрели через кипрские Daenia Holdings Limited и Milord Trading Limited, а также Haymark Nominees Limited, Finsbrooks Trading Limited и Millfast Trading Limited соответственно.

По словам источника РБК в одной из угольных компаний, контроль в КТК теперь у связанных с Гуцериевым структур. Он уточнил, что «Русский уголь» уже взял на себя управление компанией.

По данным источников РБК, владелец контрольного пакета КТК Игорь Прокудин уже несколько лет искал, кому продать свою долю, а в прошлом году КТК интересовался СУЭК.

КТК является оператором розничной сети в четырех регионах Западной Сибири и обеспечивает углем более 400 тыс. домохозяйств и более тысячи муниципальных и коммерческих котельных. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. С начала 2019 года КТК добыла более 5 млн т угля.

Авторы: Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова, Евгений Калюков
Теги: Михаил Гуцериев, Саид Гуцериев, КТК
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