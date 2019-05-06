Гуцериевы стали владельцами почти 20% Кузбасской топливной компании

Саид и Михаил Гуцериевы стали владельцами почти 20% акций одного из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Подконтрольные Михаилу и Саиду Гуцериевым кипрские офшоры приобрели пакет акций Кузбасской топливной компании (КТК) — одного из крупнейших в России производителей и экспортеров энергетического угля, следует из сообщения КТК. По итогам сделки отец и сын Гуцериевы увеличили свою долю в капитале КТК с 2,12% до 18,9%, то есть на 16,78 п.п.

По данным СПАРК, ранее 16,78% акций КТК принадлежало председателю совета директоров компании Вадиму Данилову, а контрольным пакетом (50,08%) владела кипрская Haver Holding Limited (с марта 2014 года, согласно данным из кипрского реестра, принадлежит президенту КТК Игорю Прокудину). Именно Данилов и продал весь свой пакет Гуцериевым, сказал РБК источник, близкий к подконтрольной Михаилу Гуцериеву группе «Сафмар». Это подтверждает и сообщение КТК, согласно которому Данилов снизил свою долю акций до 0%.

«Это портфельная инвестиция. На данном этапе не планируем приобретать контрольный пакет КТК», — сообщил РБК собеседник, близкий к «Сафмар».

«У группы «Сафмар» уже есть компания «Русский уголь», которая следит за предложениями на рынке. КТК — неплохая компания. Весь угольный рынок в ожидании: сейчас предложение превышает спрос», — добавил собеседник РБК.

Официальный представитель группы «Сафмар» отказался от комментариев.