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Добровольцев предложили наказывать за преступления на службе как военных

В Думу внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления против службы
Авторы законопроекта предлагают распространить на добровольцев уголовную ответственность за неисполнение приказа, оставление части, дезертирство и другие преступления. В прошлом году добровольцев приравняли к военнослужащим
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Госдуму внесли проект поправок в Уголовный кодекс, которыми предлагается распространить на добровольческие формирования положения, касающиеся ответственности за отказ от выполнения приказа, дезертирство, добровольную сдачу в плен и другие преступления. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы законопроекта отмечают, что добровольческие формирования, созданные Минобороны, в настоящее время участвуют в боевых действиях, а также обеспечиваются вооружениями и военной техникой. В то же время какая-либо уголовная ответственность за отказ от выполнения задач в условиях боевых действий, самовольное оставление мест выполнения задач, утрату или намеренное приведение в негодность вооружения и военного имущества, а также ряд других преступлений для граждан из добровольческих формирований в настоящее время отсутствует, говорится в пояснительной записке.

В соответствии с законопроектом, положения статьи 332 УК (Неисполнение приказа), а также отдельные положения статей 333 (Сопротивление начальнику), 334 (Насилие в отношение начальника), 337 (Самовольное оставление части), 338 (Дезертирство), 339 (Уклонение от исполнения обязанностей на военной службе) и др. будут распространяться на граждан из добровольческих формирований.

Положения статей 349 (Нарушение правил обращения с оружием) и 350 (Нарушения правил вождения и эксплуатации машин) УК будут распространяться на вышеуказанных лиц в период мобилизации, военного положения, военного времени в условиях вооруженного конфликта, говорится в документе.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов, в том числе глава комитета по обороне Андрей Картаполов и руководитель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Осенью 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, которым приравнял добровольцев к военнослужащим. На самих добровольцев и их семьи распространили все предусмотренные для военных социальные гарантии и компенсации. По словам замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, с начала года на службу по контракту приняли около 410 тыс. человек. Путин в сентябре говорил, что ежедневно контракт подписывают 1-1,5 тыс. человек.

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