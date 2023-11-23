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Посадка самолета в поле ,  
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Пассажирам севшего в поле самолета Airbus выплатили свыше ₽15 млн

Пассажирам севшего в поле под Новосибирском самолета выплатили 15,8 млн руб.
Сюжет
Посадка самолета в поле
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Пассажирам севшего в поле под Новосибирском самолета «Уральских авиалиний» Airbus A320 выплатили компенсацию в размере 15,8 млн руб., сообщила ТАСС пресс-служба «Альфастрахования».

В компанию обратились 158 пассажиров, каждому выплатили по 100 тыс. руб, пояснили агентству. Еще несколько пассажиров не воспользовались возможностью.

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Фото:ТАСС

Самолет, летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в Новосибирской области 12 сентября. Борт приземлился в поле вне аэродрома. В салоне находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто не пострадал, самолет не получил повреждений.

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов назвал причиной экстренной посадки частичный отказ гидравлики. Пилот самолета Сергей Белов объяснил решение посадить пассажирский самолет в поле риском отказа двигателя.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). 14 сентября они изъяли черные ящики Airbus.

Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж
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В начале ноября Росавиация сообщила, что у самолета возникли проблемы с «зеленой» гидросистемой из-за дефекта в механизме шасси, а экипаж совершил ошибку при определении положения шасси и расчете объема топлива, необходимого для полета в Новосибирск: его не хватило, поэтому посадку совершили в поле.

17 ноября расследование возобновили из-за неудовлетворительного качества прошлого отчета.

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Теги
Новосибирская область компенсация выплата экстренная посадка

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