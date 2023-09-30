Власти предложили поднять севший в поле самолет, «полив водичкой» землю

Глава района: севший в поле лайнер можно разогнать по замерзшему грунту

Севший в поле в Новосибирской области самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A320 можно поднять в воздух, разогнав по подмерзшему грунту, сообщил ТАСС глава Убинского района Новосибирской области, где находится судно, Олег Конюк.

По словам главы района, один из вариантов — договориться с сельхозпроизводителями, чтобы те не пахали землю близ места экстренной посадки, после выравнять поле грейдером и «полить водичкой» для замерзания. Конюк добавил, что длина поля — 4,5 км, ее достаточно для взлета.

Другой вариант транспортировки судна — разобрать его и перевезти.

К месту нахождения Airbus привезли детали для ограждения. Специалисты подняли судно на шпалы, чтобы посмотреть, складываются ли шасси, пояснил Конюк. Самолет пробудет на месте вынужденной посадки еще два месяца, добавил он.

Ранее в пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что Airbus A320 находятся под круглосуточной охраной, на время ожидания транспортировки его законсервируют.

Самолет, который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области 12 сентября. Борт приземлился в поле вне аэродрома. В салоне находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто не пострадал, самолет не получил повреждений.

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной экстренной посадки стал частичный отказ гидравлики. Росавиация создала специальную комиссию для расследования обстоятельств произошедшего. Пилот самолета Сергей Блов объяснил решение посадить пассажирский самолет в поле риском отказа двигателя.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). 14 сентября они изъяли черные ящики cамолета Airbus A320.