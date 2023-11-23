Милей предложил Зеленскому принять конференцию по Украине

Избранный два дня назад президентом Аргентины Хавьер Милей созвонился с Зеленским и предложил ему принять у себя в стране конференцию по Украине. Москва исключала любые переговоры в рамках предложенной Зеленским «формулы мира»

Фото: Juan Ignacio Roncoroni / EPA / ТАСС

Президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию, посвященную урегулированию конфликта на Украине, сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино.

«Избранный президент провел телефонные переговоры с президентов Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной», — говорится в публикации в Х (ранее Twitter).

Зеленский после переговоров сообщил, что обсудил с Милеем и «украинскую формулу мира», развитие отношений между странами. Украинский президент добавил, что пригласил аргентинского коллегу посетить Украину.

Либертарианец Милей победил на президентских выборах в Аргентине 20 ноября. Политик характеризует себя как анархо-капиталиста и в ходе предвыборной кампании озвучивал радикальные решения по оздоровлению аргентинской экономики. В частности, он предлагал сократить государственные расходы и налоги, ликвидировать Центральный банк Аргентины и отказаться от национальной валюты — песо — заменив ее на американский доллар. В ходе предвыборной гонки Милей не раз выражал желание порвать с «коммунистами» в Китае и Бразилии, а в качестве будущих союзников Аргентины называл США и Израиль. Политик также заявил о планах отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС и поставил под вопрос участие в страны в Южноамериканском общем рынке (Mercosur), куда также входят Бразилия, Уругвай и Парагвай.

Зеленский не раз говорил, что Украина хочет прекращения боевых действий, В то же время, по его словам, в основу мирного процесса должна лечь представленная им год назад «формула мира», среди пунктов которой — восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и возвращение к границам Украины 1991 года. Он отмечал, что Киев не пойдет на мир с Москвой «любой ценой», садиться за стол переговоров сейчас не будут, как и отдавать свои земли. Также он исключал заморозку конфликта.

МИД России в числе условий для начала переговоров называл прекращение Киевом боевых действий и получения вооружений от Запада, нейтральный статус Украины, признание «новых территориальных реалий», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. При этом российские власти исключали возвращение к границам 1991 года, настаивая на легитимности проведенных в новых регионах референдумах. Владимир Путин для начала мирного диалога предлагал Зеленскому отменить его же указ об отказе от переговоров.