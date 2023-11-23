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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Хуситы в Йемене запустили баллистические ракеты по Израилю

Йеменские хуситы сообщили о запуске баллистических ракет по Эйлату в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Из Йемена были запущены крылатые ракеты по различным военным целям по городу Эйлату на юге Израиля, сообщил йеменский телеканал Al-Masirah со ссылкой на заявление военных.

Как уточняет «РИА Новости», в эфире телеканала об этом рассказал военный представитель хуситов Яхья Сариа. Он подчеркнул, что хуситы продолжат наносить удары, «пока не прекратится израильская агрессия против палестинского народа».

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В последние недели йеменские хуситы не раз пытались ударить по Израилю ракетами и беспилотниками. Последняя атака произошла 15 ноября, тогда они запустили баллистические ракеты по нескольким целям, в том числе в Эйлате. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась, что с помощью системы ПВО «Стрела» сбила над Красным морем ракету «земля — земля», запущенную из Йемена.

Кроме того, хуситы заявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями.

Так, 19 ноября, они захватили судно на юге Красного моря. По данным ЦАХАЛ, на борту находятся 25 человек, среди них нет израильтян, только граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики. Йеменские хуситы пообещали образаться с неизраильскими гражданами на борту судна по правилам исламского гостеприимства — радушно и уважительно.

Хуситов в Йемене поддерживает Иран, исламистское движение «Хезболла» в Ливане и другие шиитские группировки на Ближнем Востоке. 

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Теги
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