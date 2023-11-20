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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Хуситы обещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама

Хуситы пообещали обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Йеменские хуситы, захватившие в Красном море грузовое судно с многонациональной командой, будут обращаться с не израильскими гражданами по правилам исламского гостеприимства, сообщил «РИА Новости» член политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.

«Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», — сказал аль-Асад.

Ислам относит гостеприимство к наилучшим достоинствам человека. Гостей, в соответствии с законами религии, встречают с радушием и уважением.

Хуситы захватили судно на юге Красного моря накануне, 19 ноября. По данным Армии обороны Израиля на борту находятся 25 человек, среди них нет израильтян, только граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики. Источники Al Hadath сообщили, что судовладелец захваченного корабля Galaxy Leader — израильтянин. По данным NBC, хуситы использовали вертолет для захвата: он завис над судном, после чего на него по веревкам спустились несколько вооруженных людей.

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Корабль ВМС Израиля замеченый в районе Красного моря&nbsp;1 ноября 2023 года

Это произошло после заявления хуситов о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Хуситы призвали другие страны отозвать с таких кораблей своих граждан, если они работают на них, не участвовать в сношениях с этими судами и дать указание своим кораблям не приближаться к ним.

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Теги
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