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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Хуситы в Йемене запустили ракеты по Израилю

Йеменские хуситы сообщили о запуске баллистических ракет по Эйлату в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
По городу на юге Израиля из Йемена запустили баллистическую ракету, израильская армия сообщила, что та была сбита над Красным морем. Как писала Telegraph, перехват йеменской ракеты в конце октября стал «первым боем в космосе»
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Из Йемена были запущены баллистические ракеты по различным целям на «оккупированных палестинских территориях» в том числе — по городу Эйлат на юге Израиля. Об этом сообщил йеменский телеканал Al-Masirah. Как уточняет «РИА Новости», в эфире телеканала об этом рассказал военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Он подчеркнул, что с предыдущей атаки по Израилю прошло 24 часа и заверил в готовности определять местонахождение израильских кораблей в Красном море и атаковать их. Хуситы пообещали продолжать наносить удары до тех пор, пока Израиль не прекратит «агрессию против наших храбрых братьев в секторе Газа».

Израильская армия сбила над Красным морем ракету «земля-земля», запущенную из Йемена по Эйлату, отчиталась ЦАХАЛ. Для этого военные применили системы ПВО «Стрела». Несмотря на то, что в Эйлате звучали сирены воздушной тревоги, ракета не вошла в воздушное пространство Израиля, подчеркнули представители армии.

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В последние недели йеменские хуситы не раз пытались ударить по Израилю баллистическими ракетами и беспилотниками. ЦАХАЛ отчитывался, что сбил все цели, ни одна ракеты или БПЛА не достигли Израиля.

Впервые с начала войны систему «Стрела» применили 31 октября для перехвата баллистической ракеты над Красным морем. По данным Telegraph, ракета вылетела за пределы атмосферы Земли и ее перехват израильской ПВО стал, фактически, первым боем в космосе. «Стрелу» разработали специально для перехвата ракет большой дальности на больших высотах и скоростях.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Йемен баллистическая ракета хуситы
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