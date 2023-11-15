Хуситы в Йемене запустили ракеты по Израилю

По городу на юге Израиля из Йемена запустили баллистическую ракету, израильская армия сообщила, что та была сбита над Красным морем. Как писала Telegraph, перехват йеменской ракеты в конце октября стал «первым боем в космосе»

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Из Йемена были запущены баллистические ракеты по различным целям на «оккупированных палестинских территориях» в том числе — по городу Эйлат на юге Израиля. Об этом сообщил йеменский телеканал Al-Masirah. Как уточняет «РИА Новости», в эфире телеканала об этом рассказал военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Он подчеркнул, что с предыдущей атаки по Израилю прошло 24 часа и заверил в готовности определять местонахождение израильских кораблей в Красном море и атаковать их. Хуситы пообещали продолжать наносить удары до тех пор, пока Израиль не прекратит «агрессию против наших храбрых братьев в секторе Газа».

Израильская армия сбила над Красным морем ракету «земля-земля», запущенную из Йемена по Эйлату, отчиталась ЦАХАЛ. Для этого военные применили системы ПВО «Стрела». Несмотря на то, что в Эйлате звучали сирены воздушной тревоги, ракета не вошла в воздушное пространство Израиля, подчеркнули представители армии.

В последние недели йеменские хуситы не раз пытались ударить по Израилю баллистическими ракетами и беспилотниками. ЦАХАЛ отчитывался, что сбил все цели, ни одна ракеты или БПЛА не достигли Израиля.

Впервые с начала войны систему «Стрела» применили 31 октября для перехвата баллистической ракеты над Красным морем. По данным Telegraph, ракета вылетела за пределы атмосферы Земли и ее перехват израильской ПВО стал, фактически, первым боем в космосе. «Стрелу» разработали специально для перехвата ракет большой дальности на больших высотах и скоростях.



