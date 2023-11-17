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Кремль заявил об отсутствии решений по управлению Большим театром

Песков: решений о реформировании управления Большим театром пока нет

Вопрос о системе управления Большим театром не раз обсуждался на совещаниях, в том числе с участием президента, однако решений по ее реформированию пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы знаете, что изначально о разных вариантах управления системой больших театров речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента. Но пока решений никаких нет», — сказал он.

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Валерий Гергиев

Накануне источник Forbes сообщил, что директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об уходе по собственному желанию на имя премьера Михаила Мишустина. Это прошение было удовлетворено, сказал изданию собеседник. Информацию об уходе Урина подтвердил также источник журналистки Ксении Собчак. «Большой театр не комментирует неофициальную информацию», — сообщили затем в Большом театре «Интерфаксу».

Источники РБК, «Известий» и «Фонтанки» сообщали, что сменить Урина на посту директора Большого театра может художественный руководитель-директор Мариинского театра в Санкт-Петербурге Валерий Гергиев. Он, комментируя эти данные, заявил, что «не искал возможности работать еще больше».

Весной 2022 года президент России Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о формировании единой дирекции Большого и Мариинского театров по примеру с Дирекцией императорских театров, существовавшей в прошлом. Гергиев отмечал, что дискуссии по этому поводу продолжаются с 1990-х годов, а реализация этой инициативы «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».

Бывший министр культуры, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой исключил объединение Большого и Мариинского театров.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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