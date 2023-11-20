МВД показало видео допроса подозреваемых в сбыте наркотиков в Астрахани
В Астрахани задержали и допросили подозреваемых в сбыте наркотиков, сообщило региональное МВД.
Один из троих задержанных рассказал, что занялся торговлей наркотиками, потому что ему нужны были деньги.
20 ноября МВД сообщило о задержании группы иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области. По данным ведомства, они могут быть причастны к массовому отравлению — в больнице оказались 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами.
По подозрению в продаже наркотиков в Ставропольском крае задержали троих граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, после чего доставили в Астрахань.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.
По данным Mash, всего пострадали 24 человека, а две девушки и один мужчина погибли. Минздрав о погибших не сообщал.
Телеграм-канал пишет, что люди, которые отравились метадоном, думали, что покупали более дорогой мефедрон. Отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке.
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