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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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МВД показало видео допроса подозреваемых в сбыте наркотиков в Астрахани

МВД показало видео допроса подозреваемых в сбыте наркотиков в Астрахани

МВД показало видео допроса подозреваемых в сбыте наркотиков в Астрахани
Video

В Астрахани задержали и допросили подозреваемых в сбыте наркотиков, сообщило региональное МВД.

Один из троих задержанных рассказал, что занялся торговлей наркотиками, потому что ему нужны были деньги.

20 ноября МВД сообщило о задержании группы иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области. По данным ведомства, они могут быть причастны к массовому отравлению — в больнице оказались 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами.

В Астраханской области 19 человек отравились наркотиками
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

По подозрению в продаже наркотиков в Ставропольском крае задержали троих граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, после чего доставили в Астрахань.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

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По данным Mash, всего пострадали 24 человека, а две девушки и один мужчина погибли. Минздрав о погибших не сообщал.

Телеграм-канал пишет, что люди, которые отравились метадоном, думали, что покупали более дорогой мефедрон. Отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке.

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Теги
Астраханская область МВД наркотики

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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