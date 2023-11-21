СК начал проверку после массового отравления метадоном в Астрахани

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Следователи начали проверку после гибели трех человек в Астрахани из-за отравления «неизвестным веществом», сообщило следственное управление СК России по региону.

По данным ведомства, погибли две девушки 2004 года рождения из Трусовского и Кировского районов города, а также мужчина 1994 года рождения из Ленинского района. «Предварительная причина смерти троих астраханцев — отравление неизвестным веществом», — говорится в публикации.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

В пресс-службе администрации губернатора Астраханской области сообщили РБК, что в период с 17 по 21 ноября в Городскую клиническую больницу № 3 им. Кирова поступили 19 человек с признаками отравления «психотропными и наркотическими препаратами», в том числе метадоном. Все они были в тяжелом состоянии, клинические проявления во всех случаях были одинаковыми. К 21 ноября двое остаются в тяжелом состоянии, еще двоих выписали, добавили в ведомстве.

Ранее Mash сообщил, что все отравившиеся метадоном в Астрахани думали, что покупают мефедрон — более дорогой наркотик, а отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке.

Накануне, 20 ноября, в Астрахани задержали и допросили подозреваемых в сбыте наркотиков, которых считают причастными к массовому отравлению. В местном МВД сообщили, что трех человек — граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана — задержали в Ставропольском крае, после чего доставили в Москву.

Против них возбудили угловое дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.