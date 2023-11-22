Медведев рассказал анекдот о российском танке у парламента Финляндии

Дмитрий Медведев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в X (Twitter) анекдот про финнов Пекку и Матти, которые рассуждают о танке у парламента Финляндии и пересечении границы на велосипедах.

— Пекка, слыхал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян.

— Не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался в нем, чтобы выстрелить в наших законодателей. Все равно они через нашу границу на велосипедах проехали.

Заместитель председателя Совбеза не в первый раз иронизирует о российско-финских отношениях через диалоги Пекки и Матти.

Последний анекдот Медведева с диалогом двух вымышленных персонажей связан с обсуждением властями Финляндии возможности полностью закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. В Хельсинки считают, что российская сторона создает миграционный кризис из-за резкого наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые приезжают к границе на самокатах и велосипедах.

14 августа Медведев отреагировал на вступление Финляндии в НАТО шуткой о том, что страна стала членом Североатлантического альянса потому, что ей «угрожают русские». На уточняющий вопрос Матти, почему русские угрожают финнам, Пекка в анекдоте Медведева сказал, что из-за вступления страны в НАТО.

Финляндия стала 31-м членом альянса 4 апреля.

19 августа Медведев посредством Пекки и Матти напомнил о создании независимой Финляндии. В анекдоте Матти спрашивает у собеседника, почему финны «действительно» боятся русских. Пекка назвал русских захватчиками и варварами, а на вопрос о том, кто создал независимую Финляндию, сказал, что «был такой русский, Лениным звали».