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Политика ,  
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Медведев рассказал анекдот о российском танке у парламента Финляндии

Медведев опубликовал анекдот о российском танке у парламента Финляндии
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в X (Twitter) анекдот про финнов Пекку и Матти, которые рассуждают о танке у парламента Финляндии и пересечении границы на велосипедах.

— Пекка, слыхал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян.
— Не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался в нем, чтобы выстрелить в наших законодателей. Все равно они через нашу границу на велосипедах проехали.

Заместитель председателя Совбеза не в первый раз иронизирует о российско-финских отношениях через диалоги Пекки и Матти.

Последний анекдот Медведева с диалогом двух вымышленных персонажей связан с обсуждением властями Финляндии возможности полностью закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. В Хельсинки считают, что российская сторона создает миграционный кризис из-за резкого наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые приезжают к границе на самокатах и велосипедах.

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Политика
Мигранты на одном из КПП в Выборгском районе

14 августа Медведев отреагировал на вступление Финляндии в НАТО шуткой о том, что страна стала членом Североатлантического альянса потому, что ей «угрожают русские». На уточняющий вопрос Матти, почему русские угрожают финнам, Пекка в анекдоте Медведева сказал, что из-за вступления страны в НАТО.

Финляндия стала 31-м членом альянса 4 апреля.

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19 августа Медведев посредством Пекки и Матти напомнил о создании независимой Финляндии. В анекдоте Матти спрашивает у собеседника, почему финны «действительно» боятся русских. Пекка назвал русских захватчиками и варварами, а на вопрос о том, кто создал независимую Финляндию, сказал, что «был такой русский, Лениным звали».

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Дмитрий Медведев Финляндия КПП
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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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