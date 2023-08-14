Медведев опубликовал диалог Пекка и Матти о членстве Финляндии в НАТО

Медведев диалогом Пекка и Матти отозвался на вступление Финляндии в НАТО

Дмитрий Медведев (Фото: Dmitry Medvedev / via Globallookpress.com)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал шуточный диалог с намеком на вступление Финляндии в НАТО.

— Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?

— Нам угрожают русские.

— А почему они нам угрожают?

— Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО, — написал Медведев в своем телеграм-канале.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто заявил, что финский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО после официального объявления о расширении.

28 июня 2022 года Медведев, комментируя возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО, говорил, что это не грозит России «ничем особенно новым». «Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, на здоровье», — сказал он.

Через месяц, 28 июля, он пообещал симметричную реакцию на вступление стран в альянс. При этом зампред Совбеза не уточнил, о чем конкретно идет речь. По его словам, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО может ухудшить ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, «потому что Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО».

Медведев также отметил, что теперь граница Карелии с Финляндией становится границей России с НАТО.