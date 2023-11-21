Кремль назвал глупостью планы ограничить передвижение дипломатов в ЕС

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Предложение ограничить передвижения российских дипломатов в Евросоюзе является очередной антироссийской глупостью, которая затруднит их работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отрывок разговора с ним опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Очередная глупость, антироссийская глупость, они пытаются нас чем-то ущемить. <...> Они отказываются от общения с нашими дипломатами, то есть они отказываются от получения информации от первоисточника», — сказал Песков.

По его мнению, разумным политикам нужно всегда ориентироваться на свежие данные с двух сторон, а ЕС таким образом «одну сторону полностью отвергает».

Кроме того, российские граждане, которые живут в Европе, могут лишиться права пользоваться консульскими услугами, отметил пресс-секретарь главы государства. «Там живут десятки, а то и сотни тысяч людей в Европе — наших бывших сограждан и нынешних сограждан, которые тоже получаются ущемленными в правах», — подчеркнул он.

О том, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций хочет ввести ограничения на передвижение российских дипломатов, написала The Financial Times. Такую инициативу выдвинула Чехия, которая ранее пожаловалась, что российские разведчики уклоняются от слежения за ними благодаря свободному перемещению по Шенгенской зоне.

Прага хочет, чтобы российские дипломаты получали визы, позволяющие перемещаться только в пределах принимающей страны, а не по остальной части Шенгенской зоны. Она также предлагает ЕС принимать только биометрические паспорта, которые труднее подделать или привязать к поддельным удостоверениям личности.

При этом данная дискуссия, как отмечает FT, все еще находится на ранней стадии и вряд ли ограничения будут включены в ближайший санкционный пакет.