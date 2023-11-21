FT узнала о предложении ограничить передвижения дипломатов из России в ЕС

Чехия предложила ЕС принимать только биометрические паспорта российских дипломатов, которые труднее подделать, а также выдавать им визы, позволяющие перемещаться лишь в пределах принимающей страны, а не по всей шенгенской зоне

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Евросоюз обсуждает предложение Чехии ограничить передвижения российских дипломатов в рамках 12-го пакета санкций, сообщает The Financial Times (FT).

Ранее Чехия пожаловалась, что потенциальные российские «разведчики» уклоняются от слежения за ними благодаря свободному перемещению по шенгенской зоне, и предложила документ с идеями о предотвращении этого в рамках нового пакета санкций ЕС.

Прага хочет, чтобы российские дипломаты получали визы, позволяющие перемещаться только в пределах принимающей страны, а не по остальной части шенгенской зоны. Она также предлагает ЕС принимать только биометрические паспорта, которые труднее подделать или привязать к поддельным удостоверениям личности.

Однако, по данным FT, дискуссия все еще находится на ранней стадии и вряд ли ограничения будут включены в ближайший санкционный пакет.

Страны ЕС обсуждают 12-й пакет санкций против России. По данным Bloomberg, новые ограничения могут затронуть около €5 млрд товарооборота между Россией и Евросоюзом.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале ноября рассказала, что очередные санкции включают «новые импортные и экспортные запреты, действия по укреплению потолка цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний из третьих стран, которые обходят санкции».

Еврокомиссия среди санкционных мер предлагала запретить прямой импорт алмазов из России с января 2024 года и поэтапно — импорт обработанных в третьих странах алмазов, происходящих из российского сырья. Помимо этого ЕК предложила ограничить закупки российского сжиженного пропана и бутана, медной проволоки, алюминиевой проволоки и фольги. К эмбарго на экспорт в Россию предлагается добавить такие европейские товары, как литиевые батареи, термостаты, моторы и сервоприводы для беспилотных летательных аппаратов.

Власти России считают санкции стран Запада незаконными.