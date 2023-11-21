Глава МИД Словакии предсказал долгий путь Украины в Евросоюз

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Процесс вступления Украины в Евросоюз в реальности займет много времени, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар в интервью газете Presse.

«Мы поддерживаем Украину в ее стремлении вступить в ЕС. Но она должна выполнить те же условия, что и все остальные [кандидаты]. Нам это тоже было нелегко. В реальности приходится констатировать, что впереди еще довольно долгий путь», — отметил Бланар (цитата по ТАСС).

По словам главы словацкого МИДа, Братислава согласится на вступление Украины в Евросоюз на саммите в декабре в случае, если Киев выполнит все условия, необходимые для этого.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, спустя несколько дней после начала российской военной операции. 23 июня того же года страна получила статус кандидата на вступление в союз.

3 октября Politico сообщила, что ЕС готовится к переговорам по принятию Украины в свой состав, но официально об этом объявят в декабре. Собеседник издания отметил, что политическое давление, которому не могут противостоять отдельные государства — члены союза, будет слишком сильным.

В ноябре Еврокомиссия (ЕК) выступила с официальной рекомендацией о начале переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз. В ЕК отметили, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса вступления в союз, связанные с усилением борьбы с коррупцией и усилением гарантий для нацменьшинств.