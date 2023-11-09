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Военная операция на Украине ,  
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Песков сравнил с морковкой впереди повозки обещания Евросоюза Украине

Песков: обещания Украине о вступлении в ЕС — морковка впереди повозки
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Reuters)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в данных Украине обещаниях о перспективах вступления в Евросоюз.

«Скорее всего, конечно, речь идет именно о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки, вряд ли это какие-то реальные обещания», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. В ЕК подчеркнули, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса вступления в союз, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств.

В тот же день посол ЕС на Украине Катарина Матернова сообщила, что Киев до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить зеленый свет на начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 8 ноября «история Украины и всей Европы сделала шаг в правильном направлении». Вместе с этим он поручил правительству начать подготовку к переговорам о вступлении Украины в ЕС и обеспечить завершение выполнений рекомендаций.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала российской военной операции. В июне 2022 года страна получила статус кандидата. Глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что Украина может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году при условии выполнения обеими сторонами «домашней работы».

Теги
Дмитрий Песков Украина Евросоюз
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