МЧС доставило 27 тонн гуманитарной помощи для населения Газы

Фото: МЧС России по Республике Дагестан

Спецборт МЧС доставил 27 т гумпомощи для населения Газы в город Эль-Ариш в Египте, говорится в сообщении МЧС в Telegram ведомства.

На борту самолета — питание, средства личной гигиены и одежда для взрослых и детей. Гумпомощь передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца, а его представители доставят груз населению сектора Газа.

Ранее Россия отправила для сектора Газа порядка 200 т гуманитарной помощи.

Утром 7 октября, группировка ХАМАС с территории сектора Газа нанесла ряд ракетных ударов по территории Израиля. Тот объявил в ответ о переходе в состояние войны и нанес ответные удары по территории Газы. Международные организации неоднократно предупреждали, что на фоне бомбардировок ситуация в секторе Газа близка к гуманитарной катастрофе. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаццарини сравнивал ее с «адом на земле».