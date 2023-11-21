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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МЧС доставило 27 тонн гуманитарной помощи для населения Газы

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: МЧС России по Республике Дагестан
Фото: МЧС России по Республике Дагестан

Спецборт МЧС доставил 27 т гумпомощи для населения Газы в город Эль-Ариш в Египте, говорится в сообщении МЧС в Telegram ведомства.

На борту самолета — питание, средства личной гигиены и одежда для взрослых и детей. Гумпомощь передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца, а его представители доставят груз населению сектора Газа.

МЧС доставило 27 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
Политика
Фото:МЧС России по Республике Дагестан

Ранее Россия отправила для сектора Газа порядка 200 т гуманитарной помощи.

Утром 7 октября, группировка ХАМАС с территории сектора Газа нанесла ряд ракетных ударов по территории Израиля. Тот объявил в ответ о переходе в состояние войны и нанес ответные удары по территории Газы. Международные организации неоднократно предупреждали, что на фоне бомбардировок ситуация в секторе Газа близка к гуманитарной катастрофе. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаццарини сравнивал ее с «адом на земле».

Война Израиля и ХАМАС. Онлайн
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Теги
МЧС ХАМАС Израиль Дагестан гуманитарная помощь
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