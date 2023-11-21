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Война санкций ,  
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США ввели санкции против двух российских военных

Блинкен: США ввели санкции против двух российских военных
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Война санкций

США ввели санкции против двух российских военных — полковника Вооруженных сил Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, которое опубликовал Госдепартамент.

«В результате сегодняшнего решения Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США», — сообщил Блинкен.

Госсекретарь объяснил введение санкций «грубыми нарушениями прав человека». По версии Вашингтона, Омурбеков связан с событиями в городе Буча, а Фролкин — в селе Андреевка Киевской области Украины. Минобороны России называло сообщения о причастности российских военных к убийствам в Буче провокацией.

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Фото:Ian Forsyth / Getty Images

В конце марта 2022 года журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из города Буча, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки.

Минобороны России назвало опубликованные фотографии провокацией. В ведомстве утверждают, что, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал провести независимое расследование событий в Буче, чтобы привлечь «виновных к ответственности». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва знает, кто организовал «эту провокацию».

Российские власти считают санкции незаконными.

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Теги
американские санкции США российские военные Украина

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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